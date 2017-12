Actualidade

A conquista do Mundial de Moto2 no próximo ano é o grande objetivo do piloto português Miguel Oliveira, depois de ter terminado esta temporada no terceiro lugar da classificação, para assim poder "subir ao MotoGP como campeão" em 2019.

Numa conferência de imprensa em Lisboa, que antecedeu um encontro com fãs e participantes na Oliveira Cup, o torneio por si apadrinhado para encontrar um 'sucessor' e fomentar o motociclismo entre os mais jovens, o corredor natural de Almada fez também um balanço "muito positivo" de 2017.

"Sei que há uma lista [de candidatos ao título]. Insiro-me nela e é um objetivo para mim ser campeão. Há muitos pilotos que vão dar grandes dores de cabeça. Esta temporada fiz algo que se revelou muito importante e que foi não pensar nos outros. Estive muito focado em mim e em 2018 vai ser também assim", declarou.