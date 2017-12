Actualidade

O português Frederico Morais vai disputar a segunda ronda, de repescagem, do Billabong Pipe Masters, 11.ª e última etapa do circuito mundial de surf, a decorrer em Oahu, no Havai.

Numa bateria em que competiu frente ao brasileiro Ítalo Ferreira e ao australiano Mick Fanning, Morais foi apenas terceiro e, juntamente com Fanning, segundo, vai disputar a segunda ronda, enquanto o brasileiro se apurou diretamente para a terceira.

Ítalo Ferreira venceu o 'heat' com um total de 12,90, tendo Fanning efetuado 10,80 e Frederico Morais 9,27.