O Sporting de Braga recebeu e venceu hoje o Belenenses por 4-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'arsenalistas' aproximarem-se do Benfica.

Um golo de Fábio Martins, aos 37 minutos, abriu o caminho da vitória ao Sporting de Braga, que viu Dyego Sousa ampliar, aos 56, enquanto Raul Silva, aos 88, e Hassan, aos 90+5, fecharam a goleada.

Com a vitória, o Braga reforça o quarto lugar com 31 pontos, a apenas dois do Benfica, terceiro, mas com mais um jogo, enquanto o Belenenses ocupa presentemente a 10.ª posição com 17.