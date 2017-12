PSD

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou no sábado que apoia a candidatura de Pedro Santana Lopes à presidência do partido, sublinhando que se trata de uma escolha a pensar sobretudo no país.

"É pelo país que apoiarei e votarei em Pedro Santana Lopes", disse Hugo Soares, num encontro daquele candidato com militantes em Braga, no sábado à noite.

Hugo Soares, que é natural de Braga e preside à Concelhia local do PSD, lembrou que Santana Lopes, entre os vários cargos que já exerceu, "foi primeiro-ministro de Portugal e foi um excelente primeiro-ministro de Portugal".