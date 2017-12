PSD

Pedro Santana Lopes afirmou no sábado, em Braga, que, se ganhar as eleições para a liderança do PSD, o partido não será "muleta de ninguém" e não estará disponível para um governo de bloco central.

"Não queremos ser segundos de ninguém nem muletas de ninguém. Comigo na liderança, o PPD/PSD só volta ao poder depois de ganhar eleições legislativas em 2019", referiu num encontro que juntou cerca de uma centena de militantes.

Para Santana Lopes, os militantes têm de pensar bem no que cada um dos candidatos "representa e pode representar para a vida do partido, nomeadamente quanto a estas coligações com o bloco central".