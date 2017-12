Actualidade

Um residente de Sydney nascido na Coreia do Sul foi hoje acusado de agir como agente económico para a Coreia do Norte na Austrália, por alegadamente tentar fazer negócios avultados para Pyongyang que incluíam componentes usados nos mísseis balísticos.

A polícia federal australiana disse que o homem de 59 anos naturalizado australiano Chan Han Choi usava comunicações encriptadas para fazer as vendas e discutir o fornecimento de armas de destruição maçiça. As suas ações violam tanto as sanções das Nações Unidas como da Austrália contra a Coreia do Norte, informou a polícia.

As autoridades disseram que o homem agia para gerar negócio para Pyongyang, organizando a venda de software de computador usado para guiar mísseis balísticos,