ANULAÇÃO

(Anula-se por, após divulgação da peça, terem surgido dúvidas - que atempadamente não puderam ser esclarecidas - sobre se a solução encontrada para a nova travessia do rio Douro seria uma nova ponte, ou a reconstrução da ponte D. Maria)

Porto e Vila Nova de Gaia avaliam a possibilidade de construir mais uma ponte entre as duas cidades, a montante da Ponte Luiz I ficando assim esta interdita à circulação automóvel, revelou o autarca do Porto.

Durante a Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira à noite, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, disse que as autoridades colocam "fortíssimas dúvidas" ao projeto de remodelação da Ponte Luiz I que prevê a construção de passeios exteriores para peões e ciclistas no tabuleiro inferior, sendo a construção de uma nova ponte a montante desta uma solução "mais viável".