Venezuela

A Assembleia Nacional (parlamento) da Venezuela, onde a oposição detém a maioria, pediu na segunda-feira ao Presidente Nicolás Maduro que liberte 408 detidos, que os opositores consideraram tratar-se de presos políticos.

O pedido faz parte de uma declaração aprovada pela maioria parlamentar, numa sessão em que não participaram os deputados afetos ao regime e durante a qual foram ainda feitos apelos às autoridades penitenciárias da Venezuela para que libertem os presos políticos.

"As ordens de libertação (de vários deles) foram dadas por tribunais, pois não há razão para que continuem detidos e a prolongação do cativeiro é um grave delito e violação dos direitos humanos", de acordo com a declaração.