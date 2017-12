Actualidade

Os ministros da Energia da UE fixaram a sua posição sobre o funcionamento do mercado interno da eletricidade, que permite as reservas de capacidade de geração de energia, um dos pontos mais polémicos da nova diretiva comunitária.

Em seguida, a comissão de Energia e Ambiente do Parlamento Europeu deverá fixar as suas diretrizes, previsivelmente em fevereiro, que deverão ser posteriormente aceites em sessão plenária para se iniciar a negociação da versão definitiva do texto.

A diretiva procura redesenhar o mercado de eletricidade para, entre outros, impulsionar as energias renováveis e assim contribuir para alcançar os objetivos do Acordo de Paris de diminuição das alterações climáticas.