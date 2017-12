Actualidade

A proposta de Orçamento do Governo da Madeira para 2018 foi hoje aprovada na generalidade no parlamento regional, com os votos favoráveis da maioria do PSD e os votos contra de toda a oposição.

O Orçamento Regional da Madeira para o próximo ano tem um valor de 1.855 milhões de euros.

Quanto ao Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento (PIDDAR) para 2018, no valor de 576 milhões de euros, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, a abstenção do CDS-PP e os votos contra das restantes forças da oposição: PS, JPP, BE, PCP, PTP e deputado independente (ex-PND).