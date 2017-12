Actualidade

O treinador do União da Madeira, Ricardo Chéu disse hoje que encara o jogo com o Sporting, da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga em futebol, "com ambição", olhando-o "como uma valorização" para a equipa.

Ricardo Chéu estreou-se no fim de semana ao comando do União da Madeira com uma vitória frente ao Famalicão (3-0), em partida a contar para a II Liga. O Sporting assume contornos dispares, mas isso não retira a ambição do técnico do conjunto madeirense.

"Temos que ser uma equipa ambiciosa, na perspetiva de nos valorizarmos como equipa, olhando para o Sporting com respeito", explicou.