O vereador do BE na Câmara Municipal de Lisboa, Ricardo Robles, afirmou hoje esperar que o serviço de Proteção Civil não seja afetado devido à decisão do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional a taxa cobrada pelo município.

Em declarações à agência Lusa, o vereador apontou que "esta decisão do Tribunal Constitucional dá razão ao Bloco de Esquerda", que "desde 2015 se tem oposto a esta taxa por considerar que é ilegal".

"Essa é a grande notícia sobre esta decisão", advogou.