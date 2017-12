Actualidade

O vereador do PCP na Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moura afirmou hoje que a decisão do Tribunal Constitucional sobre a Taxa Municipal de Proteção Civil "não foi uma surpresa", pelo que vê "com bons olhos" a devolução do valor cobrado.

"Para nós não é exatamente uma surpresa", declarou, referindo que a taxa "foi criada copiando exatamente a fórmula de cálculo da taxa então extinta, que era a Taxa de Proteção dos Esgotos", e por isso o PCP teve "muita dificuldade em ver a sua legalidade", disse o vereador em declarações à agência Lusa.

Carlos Moura salientou que "a Proteção Civil é uma obrigação da Câmara Municipal e não um serviço que tenha que deva ser pago".