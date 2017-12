Actualidade

O presidente executivo da TAP, Fernando Pinto, confirmou hoje que a companhia aérea vai começar a voar para quatro novos destinos a partir do Porto.

Num encontro com jornalistas, Fernando Pinto anunciou que a companhia aérea "vai lançar dois voos, bidiários, para Barcelona [Espanha] e para Milão [Itália]" a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e uma vez por dia para Londres, no Reino Unido, e Ponta Delgada, nos Açores.

Fernando Pinto disse que os novos voos são um "presente para a população do Porto. Uma prenda de Natal" e a contribuição da TAP "para o desenvolvimento da cidade, "um polo muito importante."