Actualidade

A população de lince-ibérico em Portugal e Espanha ultrapassará os 500 animais no fim do ano, afirmou hoje o conselheiro do Meio Ambiente e Ordenamento do Território da região da Andaluzia.

Em declarações aos jornalistas, José Fiscal indicou que há um aumento de 25 indivíduos em relação a 2016 e que, só naquela região, o número de lince-ibérico supera os 400, registando-se aumentos em várias áreas.

No próximo ano serão libertados 31 animais nas áreas de reintrodução no habitat selvagem para continuar a fazer aumentar a população dos felinos.