Incêndios

O plano de reflorestação do Pinhal de Leiria vai ser elaborado até ao final do primeiro trimestre de 2018 e vai contar com a participação de universidades portuguesas, anunciou hoje o secretário de Estado das Florestas.

Este plano vai incidir sobre as áreas já florestadas no passado e que arderam com o incêndio de 15 de outubro, disse à agência Lusa o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, que falava no final da primeira ação de medidas de estabilização de emergência pós-incêndios nos terrenos da ribeira de Moel, na Mata Nacional de Leiria.

Esta reflorestação vai acontecer após o corte das árvores do Pinhal de Leiria, cujo plano está a ser preparado para ser apresentado e que terá uma duração de seis a oito meses, acrescentou.