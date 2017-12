Actualidade

O Plano de Transformação Operacional dos CTT prevê a redução de 25% da remuneração fixa do presidente do Conselho de Administração, António Gomes Mota, e do presidente executivo, Francisco de Lacerda, anunciaram hoje os Correios.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT - Correios de Portugal adiantam que está prevista a redução de 15% da remuneração fixa para os restantes membros executivos e não executivos do Conselho de Administração em 2018, face aos níveis atuais.

"Não haverá lugar a remuneração variável para a Comissão Executiva referente a 2018, nem em 2017", afirmam os CTT, referindo que também se aplica a "limitação dos aumentos salariais não obrigatórios para os colaboradores" no próximo ano.