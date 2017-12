Actualidade

Os CTT informaram hoje que Guy Pacheco, antigo administrador financeiro da PT Portugal, foi escolhido para vogal do Conselho de Administração e da comissão executiva, em substituição de André Andrade Costa, que renunciou ao cargo.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT informam que "o Conselho de Administração deliberou cooptar o senhor Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco para as funções de vogal do Conselho de Administração e da comissão executiva dos CTT, para completar o mandato em curso (2017-2019), em substituição do senhor André Manuel Pereira Gorjão de Andrade Costa, que renunciou ao cargo".

De acordo com o documento, Guy Pacheco foi também designado representante para as relações com o mercado.