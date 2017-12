Actualidade

A procuradora-geral da República ordenou um inquérito-crime sobre os procedimentos do Ministério Público (MP) no caso de crianças acolhidas num lar da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e que terão sido irregularmente encaminhadas para adoção.

"Foi instaurado um inquérito-crime para investigar os factos ocorridos e o enquadramento jurídico-criminal dos mesmos", indicou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR), observando que a investigação ocorre após o surgimento de notícias sobre aquele assunto.

A PGR adiantou que a investigação agora iniciada é dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e encontra-se em segredo de justiça.