Um doente com diagnóstico inicial de legionella morreu no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde estava internado, informou hoje a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.

Em comunicado, o Departamento de Saúde Pública da ARS do Centro confirma o óbito do doente, "após contacto com a administração" do CHUC.

Segundo o gabinete de relações públicas da Administração Regional de Saúde, aguarda-se agora "a realização de autópsia médico-legal para determinação da causa da morte" do paciente.