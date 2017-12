Actualidade

O FC Porto foi multado em 2.869 euros pela entrada de um adepto no relvado durante o encontro com o Benfica (0-0), anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Já perto do final da partida, da 13.ª jornada da I Liga, em 01 de dezembro, aquando de um incidente junto do banco do Benfica, um adepto entrou no campo e empurrou o jogador benfiquista Pizzi.

Os 'dragões' foram punidos ao abrigo do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga de clubes, que apenas prevê jogos à porta fechada em caso de lesões graves impostas ao agredido, algo que não se verificou neste caso.