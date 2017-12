Polémica

Cadeia de TV britânica vai produzir o «derradeiro documentário» sobre o escândalo Harvey Weinstein.

Segundo a BBC, o documentário, dividido em duas partes, será realizado pela britânica Ursula Macfarlane, e promete «entrevistas com as várias atrizes que tiveram coragem de contar as suas histórias, bem como de repórteres e outras figuras de Hollywood».

«Além de explorar a forma como Weinstein conseguiu abusar do seu poder e encobrir as pistas, o documentário irá relatar o crescimento de uma cultura de exploração em Hollywood», revelou a cadeia de televisão britânica, salientando que o filme «promete ilustrar o sexismo profundamente enraizado de Hollywood e examinar como – desde o surgimento dos estúdios na década de 1930 – uma mistura de dinheiro e poder levou a exploração e abuso».

Segundo Tom McDonald, programador da BBC, o documentário irá «colocar questões difíceis e desafiadoras sobre cumplicidade, o preço do silêncio e os efeitos corrosivos do poder».

De recordar que o chamado “escândalo Weinstein” rebentou no início de outubro, com a publicação de artigos no jornal The New York Times e na revista The New Yorker. Entretanto, dezenas de mulheres, incluindo atrizes mediáticas, denunciaram uma série de episódios diferentes que vão desde presumíveis comportamentos sexuais abusivos a acusações de violação por parte do galardoado e influente produtor.