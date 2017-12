Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul propôs aos EUA o adiamento dos exercícios militares para não coincidirem com os Jogos Olímpicos de Inverno, que arrancam em fevereiro em PyeonChang, e assim aliviar a tensão na península.

"Existe a possibilidade de a Coreia do Sul e os Estados Unidos estudarem um adiamento das manobras. Fiz esta sugestão aos Estados Unidos e os Estados Unidos estão a analisá-la", afirmou, na terça-feira, Moon Jae-in, numa entrevista à cadeia televisiva norte-americana NBC.

Não obstante, um porta-voz do gabinete presidencial sul-coreano, citado pela agência de notícias Yonhap, informou hoje que Moon Jae-in deixou claro que um hipotético atraso das manobras militares anuais Key Resolve e Foal Eagle, que Seul e Washington realizam em território sul-coreano, vai também depender "do comportamento da Coreia do Norte".