Actualidade

Os sete homens acusados de matar um empresário de Braga e dissolver o corpo em 500 litros de ácido sulfúrico, em 2016, deverão conhecer hoje a decisão do Tribunal São João Novo, no Porto.

Durante as alegações finais do processo, em novembro, o procurador do Ministério Público (MP) pediu a pena máxima de 25 anos de prisão para os sete arguidos, classificando o crime como "violento e cruel" e de "elevadíssima ilicitude".

Na altura, o procurador disse que os suspeitos planearam a morte com "muitos meses de antecedência", o que revela "a sua personalidade desviante".