Actualidade

O PSD acusou hoje o Governo de falta de credibilidade e de fundamentação na decisão de transferir a sede do Infarmed para o Porto, apesar de considerar a medida como uma "grande ideia".

O deputado social-democrata Miguel Santos considerou hoje no Parlamento que houve "falta de credibilidade no anúncio" da decisão de deslocalização da sede da autoridade do medicamento para o Porto, entendendo que várias perguntas fundamentais não tiveram resposta antes de ser tomada essa decisão.

Na audição ao ministro da Saúde na Comissão parlamentar, a pedido do PSD, Miguel Santos disse que seria necessário perceber primeiro qual o custo da transferência do Infarmed, onde se vai instalar e o que acontece à instituição durante o período de transferência.