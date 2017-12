Actualidade

O plano de recuperação judicial da Oi, de que a Pharol é acionista de referência, foi aprovado com ajustes na assembleia-geral de credores no Rio de Janeiro, no Brasil, visando "a viabilidade operacional e a sustentabilidade" da companhia.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil esta madrugada, e hoje também divulgado ao mercado em Portugal pela Pharol, a Oi informa que os credores da companhia, reunidos em assembleia-geral, "aprovaram o plano de recuperação Judicial [...] com os ajustes negociados", e adianta que o documento será agora submetido ao tribunal do Rio de Janeiro, que acompanha o caso.

"A direção [da Oi] acredita que o plano aprovado atende a todas as partes interessadas de forma equilibrada e garante a viabilidade operacional e a sustentabilidade" dos acionistas, permitindo também que a empresa "invista para melhorar a qualidade dos serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura e saia mais fortalecida ao final deste processo", refere o comunicado.