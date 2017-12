Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português mostrou-se hoje convicto de que a Áustria, cujo Governo integra um partido de extrema-direita, cumprirá os princípios da União Europeia, nomeadamente "a democracia pluralista e o Estado de direito".

Desde segunda-feira que a Áustria conta com o único Governo da Europa ocidental em que se senta um partido da extrema-direita, após o acordo de governação estabelecido entre o Partido Popular (ÖVP) e os nacionalistas e eurocéticos do FPÖ.

"Precisamos que a Áustria continue empenhada na União Europeia, na zona euro, no espaço Schengen, e a Áustria sabe tão bem como Portugal que a integração na União Europeia exige o cumprimento de certos princípios e o respeito por certos valores, que resumimos em três formas muito simples: democracia pluralista, Estado de direito e economia social de mercado", comentou hoje Augusto Santos Silva, falando aos jornalistas à margem do quinto encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, em Cascais.