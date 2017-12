Actualidade

O emprego na região do Norte cresceu 3,5% no terceiro trimestre de 2017 e a taxa de emprego atingiu os 71,9%, o "valor mais elevado dos últimos 15 anos", conclui o relatório Norte Conjuntura hoje divulgado.

Elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), o documento a que a Lusa teve acesso destaca que a taxa de emprego (que "representa a população empregada dos 20 aos 64 anos em percentagem da população residente do mesmo grupo etário) atingiu na região Norte "o valor mais elevado dos últimos 15 anos, com 71,9%", perante os 71,6% no trimestre anterior e os 68,5% do período homólogo de 2016.

Quanto ao aumento do emprego, o relatório refere que ""foi impulsionado sobretudo pela indústria transformadora, cujo nível de emprego registou o crescimento mais acentuado dos últimos sete trimestres", bem como pelo "alojamento, restauração e similares".