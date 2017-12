Actualidade

O ministro da educação garantiu hoje no parlamento que já foi pago 99,93% do valor devido às escolas profissionais e anunciou o pagamento, no início de 2018, de mais 50 milhões relativos a reembolsos e adiantamentos.

Os deputados do PSD chamaram Tiago Brandão Rodrigues à Comissão Parlamentar de Educação para debater o problema das escolas profissionais, que voltaram a alertar para os atrasos nos pagamentos, que têm obrigado estes estabelecimentos de ensino a recorrer a empréstimos bancários para pagar ordenados, fornecedores e até apoios sociais devidos a alunos.

"O valor a pagar eram 290 milhões e estão pagos 99,93% do valor devido. Falta pagar a quatro escolas", garantiu Tiago Brandão Rodrigues, explicando que há "0,07% que não foram pagos porque não podem ser pagos".