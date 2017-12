Actualidade

A operadora de telecomunicações brasileira Oi informou hoje que o plano de recuperação judicial aprovado esta madrugada na assembleia-geral de credores no Brasil permite reduzir a dívida para metade e assegurar um "novo patamar de investimentos".

"O plano aprovado viabiliza um fluxo de caixa adequado para a Oi, permitindo os pagamentos da dívida remanescente e assegurando um novo patamar de investimentos", salienta a operadora, em nota hoje enviada à imprensa.

No documento, divulgado horas depois da aprovação do plano de recuperação judicial com ajustes na assembleia-geral de credores no Rio de Janeiro, no Brasil, a empresa precisa que "os créditos listados na recuperação judicial da Oi totalizavam 64 mil milhões de reais [16,4 mil milhões de euros], que incluíam 49,4 mil milhões de reais [12,7 mil milhões de euros] de dívida financeira", sendo que "o restante englobava passivos trabalhistas, de fornecedores, regulatórios e cíveis".