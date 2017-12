Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que este ano haverá uma redução da dívida do setor da saúde e destacou que com o Governo que integra tem aumentado o número de profissionais de saúde.

"No final deste ano, a dívida da saúde não vai ser superior à do ano passado", afirmou Mário Centeno, numa audição no Parlamento, perante os deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

Em outubro, o ministro da saúde, Adalberto Campos Fernandes, anunciou no parlamento a transferência de 1,4 mil milhões de euros para regularizar a dívida do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a fornecedores externos.