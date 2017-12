Actualidade

A quantidade de resíduos urbanos produzidos desceu em 2016, depois de três anos consecutivos de crescimento, com a proporção de recolha seletiva a estar "consideravelmente abaixo" da registada em 2015, segundo o INE.

As Estatísticas do Ambiente 2016 hoje divulgadas apontam para a recolha de 4,8 milhões de toneladas de resíduos urbanos naquele ano, menos 15 mil na comparação anual, "o que se traduz num rácio de 464,5 quilogramas gerados por habitante, próximo do registado em 2015 (464,4 quilogramas".

"Em 2016, a diminuição de resíduos urbanos gerados interrompe um ciclo de três anos consecutivos de crescimento", refere o documento publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).