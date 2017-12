Actualidade

Os médicos acusam o Governo de ir contra tudo com que se comprometeu na criação de serviços de avaliação física e psicológica para os condutores obterem os seus atestados.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Ordem dos Médicos contestam a publicação de um diploma este mês sobre o regulamento da habilitação legal para conduzir, que não torna obrigatório o recurso aos serviços específicos para avaliação dos condutores.

"É com incompreensão e estupefação que o SIM constata" a publicação do diploma que estabelece a avaliação em serviços clínicos como sendo opcional quer para os condutores do grupo 1 (a generalidade dos condutores de ligeiros) quer para o grupo 2 (pesados e motoristas profissionais).