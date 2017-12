Actualidade

O PCP quer que o Governo alargue a composição da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo, integrando organizações representativas das populações e as autarquias, e definiu propostas para a defesa da bacia hidrográfica do rio.

Através de um projeto de resolução apresentado na Assembleia da República, a que a agência Lusa teve hoje acesso, 14 deputados do PCP pedem ao Governo o reforço das ações de prevenção e defesa da qualidade ambiental e ecológica da bacia hidrográfica do rio Tejo e a adoção "de medidas eficazes" para garantir caudais mínimos que preservem o bom estado das águas, bem como os ecossistemas e a sua biodiversidade.

"Pela sua dimensão e pelas suas características, o rio Tejo assume uma enorme importância no nosso país no domínio ambiental, económico, social e cultural, que afeta cerca de três milhões de habitantes", alertam também, para pedir o alargamento da composição da comissão.