Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO E NOVO TÍTULO) Praia, 20 dez (Lusa) - O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje a criação de três novos ministérios e a entrada no Governo de mais dois ministros e seis secretários de Estado na sua primeira mexida no executivo.(CORRIGE O NÚMERO DE MINISTROS DE UM PARA DOIS)

A proposta de alteração governamental apresentada hoje por Ulisses Correia e Silva ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, inclui ainda a criação do cargo de vice-primeiro-ministro, que será ocupado em acumulação pelo atual ministro das Finanças, Olavo Correia.

Entra também para o elenco governamental com o cargo de ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, o diplomata Júlio Herbert Lopes, enquanto o atual ministro dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros sobe a ministro de Estado.