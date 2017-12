Actualidade

Mais de 70 cavalos abandonados foram recolhidos pelo município de Évora desde o acidente rodoviário ocorrido no Natal de 2013, provocado por um equídeo, que resultou em quatro mortos e quatro feridos.

Desde o início de 2014, "já recolhemos mais de 70 cavalos" abandonados em espaço público e não reclamados pelos donos, revelou hoje à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Évora, João Rodrigues, que tem a seu cargo os serviços veterinários municipais.

A autarquia alentejana reforçou a fiscalização de equídeos abandonados na via pública, na sequência do grave acidente rodoviário, causado por um cavalo, ocorrido no dia de Natal de 2013, perto da cidade, que provocou quatro mortos e quatro feridos.