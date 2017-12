Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que o Governo não recebeu "até agora qualquer proposta ou pedido de reestruturação" dos CTT, assumindo preocupação com o presente e o futuro da empresa.

Na abertura do debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, o BE levantou a questão dos CTT, tendo a líder bloquista, Catarina Martins, considerado que "o Governo não pode ficar à espera para salvar" a empresa.

"Nós não recebemos até agora qualquer proposta ou pedido de reestruturação", garantiu António Costa, na resposta à bancada do BE, acrescentando que partilha "das preocupações sobre o futuro dos CTT e o seu presente".