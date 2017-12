Actualidade

Fábio Coentrão e Battaglia ficaram fora da lista de convocados do Sporting para a receção de hoje ao União da Madeira, da II Liga, em encontro da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol.

O técnico Jorge Jesus optou por poupar dois dos habituais titulares e fez regressar João Palhinha e Iuri Medeiros, ausentes do jogo com o Portimonense (2-0), no último fim de semana, a contar para o campeonato.

De fora, continuam Tobias Figueiredo, Mattheus Oliveira e Petrovic, todos por opção, e o argentino Alan Ruiz, que alegadamente está sob a alçada disciplinar do clube.