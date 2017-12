Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a descer 0,45% para 5.406,64 pontos, em linha com as perdas das restantes bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, nove recuaram e nove subiram.

A Corticeira Amorim liderou as descidas com um recuo de 3% para 10,84 euros e os CTT lideraram as subidas avançando 4,61% para 3,65 euros.