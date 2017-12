Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários vai presidir ao Conselho de Reguladores do Mercado Ibérico de Eletricidade a partir de 2018, tendo como prioridades a implementação do regulamento para a atribuição da capacidade a prazo das interligações.

O Conselho de Reguladores do Mercado Ibérico de Eletricidade (CR MIBEL) funciona com um Comité de Presidentes, constituído pelos presidentes de cada uma das autoridades, e um Comité Técnico, constituído por representantes das mesmas autoridades e, depois de este ano ter sido presidido pelo regulador do mercado espanhol, será a CMVM, a partir de 01 de janeiro, a autoridade reguladora dos mercados de valores mobiliários portuguesa responsável por dirigir a atividade do Conselho de Reguladores em 2018.

Depois de uma reunião celebrada na terça-feira em Madrid, o CR MIBEL decidiu que o próximo ano terá como prioridades a implementação do regulamento para a atribuição da capacidade a prazo das interligações e a aplicação da normativa financeira (MiFID II e MiFIR).