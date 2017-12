Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) convocou hoje uma Assembleia Geral (AG) extraordinária para o dia 29 de dezembro, anunciou hoje o organismo no seu sítio oficial na Internet.

Na reunião magna, far-se-á a "apreciação, discussão e votação de proposta de alteração ao Regulamento das Competições organizadas pela LPFP" e também ao "Regulamento Disciplinar" das mesmas.

No ponto 3, a LPFP avança que, "caso (...) seja aprovada a proposta de alteração do artigo 88.º do Regulamento das Competições Organizadas pela LPFP, deliberar, após votação, o critério a que a Liga terá de obedecer para fixar a taxa de transmissão televisiva e a sua afetação".