O Grupo de Utentes dos Transportes Públicos do Porto criticou hoje o Governo por decidir aumentar os preços dos transportes no "limite máximo" e anunciou que até ao final do ano vai enviar uma petição pública ao primeiro-ministro.

"Até ao final do ano contamos continuar a recolher [assinaturas], e talvez para a semana ou mais próximo do fim do ano enviaremos ao Governo e ao Conselho Metropolitano do Porto o documento", como uma ação simbólica de manifestação de "desagrado", declarou à Lusa Maria João Antunes, do Grupo de Utentes, enquanto recolhia esta tarde assinaturas dos utentes do Metro do Porto.

O Grupo de Utentes dos Transportes Públicos do Porto critica o Governo por optar em fazer um "aumento do limite máximo" - 2,5% - dos preços dos transportes públicos e "acima da inflação prevista", precisamente numa altura em que se paga "muito e em que do ponto de vista dos rendimentos das populações não houve assim tão grandes alterações que permitam que possam suportar estes aumentos", refere Maria João Antunes.