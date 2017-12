Actualidade

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, o jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, anunciou hoje que não pretende avançar para um segundo mandato, justificando a decisão com o "atual contexto geopolítico" desfavorável.

O diplomata jordano, que assume este cargo desde 2014, expressou a sua intenção numa mensagem de correio eletrónico enviada à sua equipa de colaboradores, documento ao qual às agências internacionais tiveram acesso.

"Decidi não me candidatar a um segundo mandato de quatro anos. Fazê-lo, no atual contexto geopolítico, implicaria dobrar o meu joelho e suplicar; silenciar uma declaração de defesa; reduzir a independência e a integridade da minha voz, que é a vossa voz", referiu Zeid Ra'ad Al Hussein no correio eletrónico enviado aos seus colaboradores.