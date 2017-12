Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou hoje o conselho de administração do Entreposto Aduaneiro de Angola (EAA), nomeando novos administradores para o efeito, completando desta forma quase 80 nomeações nos últimos dois dias.

A informação consta de uma nota da Casa Civil da Presidência enviada hoje à Lusa, indicando que o chefe de Estado assinou decretos a exonerar a administração atual e a nomear uma nova, com cinco administradores, liderada por Ludgério de Jesus Florentino Pelinganga.

O EAA é uma empresa pública criada em 2002 e que deverá assumir a função de gestor da Reserva Estratégica Alimentar do Estado, para garantir até cerca de um ano das necessidades de produtos da cesta básica do país, além de manutenção da estabilidade dos preços do mercado e de importação.