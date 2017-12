Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 20 dez (Lusa) - O Benfica somou hoje o segundo empate na Taça da Liga de futebol, ao empatar em casa com o Portimonense (2-2), em jogo da segunda jornada do Grupo A da terceira fase, no qual esteve a vencer por 2-0.

Jonas, logo no primeiro minuto, e Lisandro López, aos 33, colocaram os 'encarnados' a vencer por 2-0, mas Pires (47) e Jadson (84) deram o empate aos algarvios.

O Benfica passa a somar dois pontos, mais um do que o Portimonense e o Sporting de Braga e menos um do que o Vitória de Setúbal, que pode garantir o apuramento para as meias-finais na sexta-feira, caso vença em casa os bracarenses. (CORRIGE NO PRIMEIRO PARÁGRAFO O ADVERSÁRIO DO BENFICA, QUE FOI O PORTIMONENSE)