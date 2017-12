Incêndios

O primeiro-ministro disse hoje que os autarcas têm de fazer cumprir a lei que impõe faixas de proteção entre as florestas e as povoações, as vias rodoviárias ou ferroviárias e os cabos de alta tensão.

António Costa assumiu esta posição no discurso que proferiu no jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, cuja segunda parte foi dedicado ao tema dos incêndios.

Na sua intervenção, o líder do executivo defendeu que o seu Governo está a "melhorar os meios de combate e de prevenção contras os incêndios".