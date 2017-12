Actualidade

O secretário-geral da central sindical CGTP, Arménio Carlos, defendeu esta noite a necessidade de "fazer retornar os CTT à esfera do setor empresarial do Estado".

Na dia em que começou uma greve de dois dias dos trabalhadores dos CTT, e depois de a administração da empresa ter anunciado a redução de 800 postos de trabalho, Arménio Carlos esteve com os primeiros trabalhadores em greve nas instalações centrais do CTT em Lisboa, onde também estiveram o secretário-geral da central sindical UGT, Carlos Silva, e o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Aos jornalistas Arménio Carlos disse que o processo a ser desenvolvido pela administração dos CTT confirma que "a privatização dos CTT foi um erro monumental", que foi benéfica para os acionistas mas "desastrosa para os trabalhadores e simultaneamente para a população".