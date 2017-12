Actualidade

Um soldado norte-coreano desertou hoje para a Coreia do Sul atravessando a parte central da zona desmilitarizada (DMZ), que divide a península, anunciou o Ministério da Defesa sul-coreano.

O soldado norte-coreano, de "baixa patente", apareceu em frente a um posto de guarda de fronteira sul-coreano por volta das 08:04 (23:04 em Lisboa) sob nevoeiro cerrado, detalhou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, num comunicado citado pela agência de notícias Yonhap.

Trata-se do quarto soldado norte-coreano que foge para a Coreia do Sul desde o início do ano.