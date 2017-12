Actualidade

O Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, afirmou na quarta-feira que o país enfrenta "um golpe de Estado disfarçado" com o pedido da sua destituição, que vai ser debatido e votado hoje no Congresso.

"A Constituição e a democracia estão sob ataque. Estamos perante um golpe sob o disfarce de interpretações legais supostamente legítimas", sustentou Pedro Pablo Kuczynski, numa mensagem transmitida pela televisão, acompanhado pelos vice-presidentes, Martín Vizcarra e Mercedes Aráoz.

O plenário do Congresso, dominado pelo partido 'fujimorista' Fuerza Popular, vai ouvir a defesa de Kuczynski, debatendo, de seguida, a moção para destituir o chefe de Estado peruano por "incapacidade moral permanente" por ter alegadamente ocultado as suas ligações à construtora brasileira Odebrecht que figura no centro do maior escândalo de corrupção da América Latina.