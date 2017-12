Actualidade

Milhares de pessoas manifestaram-se na quarta-feira no Peru contra os políticos do país, num protesto motivado pelos escândalos de corrupção e pela crise desencadeada pela moção para destituir o Presidente que é hoje votada.

A mobilização na capital, Lima, mas também noutras cidades do interior do país, teve lugar na véspera de um dia crucial para o futuro político do Peru, dado que o Congresso, controlado pela oposição, com a maioria absoluta do 'fujimorismo', vai votar hoje uma moção para destituir o Presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski.

Os manifestantes exigiram a dissolução do Congresso, com novas eleições gerais e até uma nova Constituição, se os parlamentares decidirem destituir o Presidente, argumentando que a maioria das formações políticas ou os principais líderes estão envolvidos no caso da construtora brasileira Odebrecht, no centro do maior escândalo de corrupção da América Latina.